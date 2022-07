Les ministres fédéraux célèbrent le Canada

À l’occasion de la fête du Canada, de nombreux ministres fédéraux célèbrent le pays dans toutes ses facettes.

«Aujourd’hui, on célèbre le pays qu’on aime et les gens avec qui on le partage. Plus de 38 millions de personnes vivent au Canada : des Canadiens qui habitent dans des villes ou des villages, petits et grands; qui font partie des nations autochtones; ou qui sont ici depuis des semaines, des mois, des années ou des générations», a mentionné le premier ministre Justin Trudeau dans une déclaration.

M. Trudeau en profite également pour rappeler la diversité du pays. «Quelles que soient nos croyances, nos origines, la couleur de notre peau, notre langue ou notre orientation sexuelle, on est tous égaux dans ce grand pays», a-t-il ajouté.

La diversité, c’est la plus grande force du Canada, estiment Justin Trudeau et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

«Depuis les débuts de l'histoire du Canada, les nouveaux arrivants font partie intégrante du tissu de nos communautés. Ils alimentent notre économie en apportant des compétences essentielles dans des secteurs clés, en aidant à faire avancer la reprise à la suite de la pandémie par la création de nouvelles entreprises et en appuyant les personnes dans le besoin par le biais du bénévolat dans leurs communautés. Plus que jamais, ils nous aident à bâtir un Canada plus diversifié, inclusif et prospère», a dit M. Fraser.

C’est dans le même esprit que le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a souhaité aux Canadiens une bonne fête nationale.

«Là où l'on se rejoint, c'est dans nos valeurs communes et dans le dynamisme de notre diversité linguistique, ethnique, culturelle et régionale, qui font du Canada un pays inclusif et ouvert sur le monde», a-t-il souligné.

Après deux ans de pandémie, les ministres accompagnés de leur chef sont heureux de pouvoir non seulement célébrer à nouveau la fête du Canada en personne, mais aussi d’accueillir de nouveaux Canadiens qui prêteront le serment de citoyenneté.

«Profitons de cette journée pour passer du temps de qualité ensemble. Prenons soin de notre planète, comme nous l'enseignent les peuples autochtones, et faisons un pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Réaffirmons notre engagement envers l'équité, l'inclusion et le respect mutuel», a conclu le ministre Rodriguez.