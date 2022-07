Les Montréalais réclament un bain portuaire

Une centaine de personnes se sont jetées à l'eau vendredi, dans le cadre du traditionnel Grand Splash au Vieux-Port de Montréal, pour réclamer un bain portuaire au Quai Jacques-Cartier.

Cette mobilisation des citoyens de la métropole survient alors même que le bain portuaire de Québec est inauguré, le premier bain de ce genre en Amérique du Nord.

Plusieurs Montréalais réclament de pouvoir se baigner le long des berges de la ville, par exemple au Quai Jacques-Cartier, où l'eau est presque toujours propre et sécuritaire. La Fondation Rivières, l'organisme derrière le Grand Splash, s'est donné pour mission de rendre davantage de cours d'eau disponibles pour la baignade à Montréal.

C'est que Montréal est une île, et ses berges devraient être accessibles au public, selon plusieurs. Or, seulement 50 des 170 km de rives le sont présentement.

«Grâce à Fondation Rivières, on a de plus en plus de données sur la qualité de l'eau et [l'accès à la baignade] au centre-ville, on y croit. Mais ça doit se faire aussi ailleurs à Montréal, de façon sécuritaire et ça, c'est notre priorité», a déclaré la conseillère associée à la mairesse, Alia Hassan-Cournol.

Un bain portuaire au Vieux-Port de Montréal, svp!



C'est ce qu'on revendique aujourd’hui en sautant à l’eau du Quai Jacques-Cartier ! #grandsplash #montreal #accesaleau pic.twitter.com/wilDHdr2qB — Fondation Rivières (@F_Rivieres) July 1, 2022

Plusieurs députés se sont joints à l'événement dans le Vieux-Port de Montréal vendredi, et ont même osé sauter à l'eau. C'est notamment le cas de l'ancien député de Québec solidaire, Amir Khadir, qui s'est mouillé pour la cause.

«Ça prend un changement législatif et une décision politique importante», a-t-il affirmé.

Le débat pour un bain portuaire au Vieux-Port n'a pas fini de faire réagir et nombreux sont les gens qui veulent y apporter leurs arguments.

«Un bassin portuaire au Vieux-Port aurait le potentiel de devenir une réelle icône touristique pour Montréal», a fait valoir le directeur de Fondation Rivières, André Bélanger.

Ce n'est pas que le Quai Jacques-Cartier qui pourrait éventuellement devenir un bain portuaire à Montréal, selon l'organisme. En effet, la fondation a comptabilisé 51 sites où l'eau est de bonne qualité pour les baignades les jours de canicule.