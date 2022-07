«Quand ça déborde, il y a des patients qui ne sont pas au bon endroit avec la bonne supervision»

Dans un système de santé qui reste marqué par la pandémie, les urgences continuent de déborder dans la grande région de Montréal.

Le taux d’occupation dans certains hôpitaux atteignent les 100%, voire 150%.

















«Nos collègues à l’urgence travaillent extrêmement fort et ils sont dépendants à notre capacité à nous d’accueillir les patients. Quand ça déborde, ça veut dire qu’il y a des patients qui ne sont pas au bon endroit avec la bonne supervision», a souligné la Dre Amélie Boisclair, intensiviste à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur.

Au CHU Sainte-Justine, le chef médical des urgences souligne que son hôpital fait face à un taux d’élevé puisque l’établissement manque de ressources et est au maximum de sa capacité.

Mme Boisclair n’est pas optimiste pour la suite des choses.

«La pénurie de personnel est un enjeu majeur et ne se règle pas en un claquement de doigts (...). La population vieillit et a besoin de plus de soins. Et au niveau des cas de COVID, je supplie la population de nous aider. Protégez-vous», détaille-t-elle.

Pour éviter que la situation empire, Urgences-santé a lancé un message à la population.

«Lorsque votre situation n’est pas urgente, on invite les gens à contacter le 811 pour avoir des conseils. C’est une fausse croyance que ça passe vie en ambulance», a expliqué Jean-Pierre Rouleau, chef de services d’Urgences-santé.