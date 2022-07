600 ménages sans logement au Québec

Au moins 600 ménages locataires au Québec n’ont pas réussi à signer un nouveau bail en date du 1er juillet.

Une problématique qui se retrouve dans toutes les régions du Québec.

« Les centaines de ménages locataires qui sont toujours sans logis et tous ceux qui s’ajouteront au cours des jours et des semaines à venir sont des révélateurs d’une crise beaucoup plus profonde», dénonce la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Selon l’organisme, 118 familles à Montréal et 55 à Québec sont toujours à la recherche d’un toit.

Plus de détails à venir.