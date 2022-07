À quoi ressemble une croisière jusqu’au bout de la Côte-Nord

Le Bella-Desgagnés, c’est le navire qui ravitaille l’île d’Anticosti et les communautés de la Basse-Côte-Nord qui ne sont pas reliées par la route. Chaque semaine, le bateau fait l’aller-retour entre Rimouski et Blanc-Sablon, en s’arrêtant dans des villages aux noms lointains comme Tête-à-la-Baleine, La Tabatière ou Unamen Shipu.

Vous pouvez y embarquer comme passager pour vous déplacer d’une communauté à l’autre, mais vous pouvez aussi y monter pour faire une croisière d’une semaine par-delà la 138, jusqu’au bout de la Côte-Nord.

Et ce n’est - vraiment - pas une croisière comme les autres.

Voici au moins 13 choses auxquelles vous pouvez vous attendre lors d’un voyage sur le Bella-Desgagnés:

Vous découvrirez un autre univers.

Les paysages nordiques et sauvages. Les villages de 100 ou 200 habitants. Les maisons colorées sur les rochers. La météo imprévisible. Les levers de soleil sur le golfe du Saint-Laurent. Les étoiles, les baleines, le vent du large... À bord du Bella - comme plusieurs le surnomment affectueusement -, vous aurez de quoi vivre le dépaysement des grands voyages. Particulièrement en quittant Kegaska, le village où «s’arrête» la route 138, ou encore en voguant à travers les îles Mingan, le long des côtes d’Anticosti ou de part et d’autre des fjords de l'immense rivière Saint-Augustin.

SARAH BERGERON-OUELLET/AGENCE QMI

Vous serez sur un navire «au travail».

Le but premier du Bella-Desgagnés est de ravitailler la Basse-Côte-Nord et de servir de «route» entre certaines communautés. Le volet «croisière» fait partie de son ADN, mais ce n’est pas sa priorité. C’est donc très différent d’une croisière traditionnelle. Ici, c’est le cargo qui mène le bal, et ce volet fera partie intégrante de votre expérience. Vos temps d’escale, par exemple, correspondront au temps de transbordement du navire, ils pourront être modifiés si besoin et certains arrêts pourraient être annulés si la météo est trop défavorable pour accoster.

Vous ne ferez pas de très longues escales.

Le Bella-Desgagnés fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 10 mois par année. Chaque semaine, il dessert 12 ports différents, dont certains très difficiles, aller-retour, pour un total de 23 arrêts. Inutile de dire que ça va rondement, et que vous n’aurez pas le temps d’aller faire une partie de pêche dans l’arrière-pays durant le transbordement! En général, les escales durent entre 1h et 3h, et les haltes qui ont lieu de nuit à l’aller ont lieu de jour au retour, ou vice-versa.

PHOTO COURTOISIE CINDY NADEAU

Vous mangerez de délicieux fruits de mer de la Côte-Nord.

Homard, crabe, moules, pétoncles... Le Bella-Desgagnés ne s’en vante étonnamment pas beaucoup sur son site web, mais les fruits de mer locaux sont (très) fréquents parmi les choix de menu à la salle à manger, et ce, en plus des options de poissons quotidiennes. Le grand luxe!

Vous verrez le village où a été tourné le film «La Grande Séduction».

Village de pêcheurs construit sur une île rocheuse, Harrington Harbour est encore plus photogénique que dans le film qui l’a fait connaître au public en 2003, avec ses trottoirs de bois, ses maisons colorées, ses cordes à linge et ses bateaux de pêche. Un coup de cœur.

Vous découvrirez aussi le village de Gilles Vigneault.

Natashquan, que l’on peut rejoindre par la route 138, fait partie des arrêts à l’aura mythique de la croisière. Si vous avez assez de temps à terre, vous pourrez découvrir le site patrimonial des Galets et voir l’immense plage de sable blanc du village.

PHOTO COURTOISIE SÉBASTIEN ST-JEAN

Vous verrez sûrement les cerfs d’Anticosti.

L’île d’Anticosti et ses 7900 km2 abritent des dizaines de milliers de cerfs de Virginie. Certains d’entre eux ont élu domicile à Port-Menier, seul village de l’île et lieu de votre débarquement. Vos chances d’en croiser quelques-uns en allant explorer la plage ou le musée sont (très) élevées.

Vous irez jusqu’à la frontière du Labrador.

Le dernier arrêt du bateau, Blanc-Sablon, est situé juste à la frontière du Labrador. Les paysages y sont grandioses, l’air y est pur et on s’y sent un peu comme au bout du monde. Contrairement aux villages qui le précèdent sur la côte, Blanc-Sablon peut être rejoint par la route à partir du Québec: il faut faire un «léger» détour par le Labrador; un trajet de 30h pour se rendre à Montréal.

Vous pourrez réserver des excursions pour découvrir les communautés.

Le Bella nous permet de débarquer dans les villages, mais il n’offre pas d’excursions organisées. Par contre, il a un partenariat avec la coopérative de solidarité en tourisme équitable Voyages Coste. Auprès d’elle, vous pouvez réserver différentes sorties à terre (à l’avance, en saison). Les excursions consistent souvent en de petites virées à pied ou en autobus scolaire avec un.e guide local.e, avec qui vous pourrez échanger et découvrir des bribes du mode de vie si particulier de la Basse-Côte-Nord. L’une de ces excursions a lieu, par exemple, dans la communauté innue Unamen Shipu. Il y a aussi d’autres types d’activités offertes, comme un safari-photo à Blanc-Sablon ou une dégustation dans un fumoir à Port-Menier.

SARAH BERGERON-OUELLET/AGENCE QMI

Vous aurez droit à diverses présentations à bord.

L’été, des guides-interprètes du ROMM (Réseau d’observation des mammifères marins) organisent diverses conférences à bord. Présentations sur les villages nord-côtiers, sur le fonctionnement du navire ou sur le milieu marin, dégustation de thé du Labrador, projections de films, séances d’observation de baleines sur les ponts, rencontres avec des membres de l’équipage; les interventions sont variées et à ne pas manquer.

Votre cabine sera simple, mais confortable.

Navire cargo-passagers unique, le Bella-Desgagnés fêtera ses 10 ans en 2023. Ses cabines sont petites, mais elles sont récentes et confortables. Il y en a sept types, pour deux ou quatre personnes. Elles ont toutes des lits simples, un hublot, une télé et un bureau, de même qu’une salle de bain privée avec lavabo, toilette, douche... et plancher chauffant!

Vous aurez les yeux ronds en observant le transbordement du navire.

Ce n’est pas tous les jours qu’on voyage à bord d’un navire marchand, en zone boréale isolée de surcroît. Im-pos-si-ble de ne pas être impressionné par les manœuvres de l’immense grue qui décharge les conteneurs, et par tout ce qui transite sur le Bella. Winnebago, tomates fraîches, maisons préfabriquées ou «2x4»: absolument tout y monte.

SARAH BERGERON-OUELLET/AGENCE QMI

Vous ferez de belles rencontres.

Ce sera le cas à bord, avec les membres d’équipage attentionnés, avec les passagers en transit ou avec les croisiéristes de divers horizons. Et ce sera aussi le cas à terre, lors des excursions avec les accueillants guides locaux ou simplement au hasard de vos promenades dans les petits villages au quotidien si loin du nôtre. C’est une grande part de l’expérience sur le Bella, l’une de celles qui risquent de rester avec vous longtemps.

LE TRAJET & LES ESCALES

• Rimouski

• Sept-Îles

• Port-Menier (Anticosti)

• Havre-Saint-Pierre

• Natashquan

• Kegaska

• La Romaine-Unamen Shipu

• Tête-à-la-Baleine

• La Tabatière

• St-Augustin-Pakuashipi

• Blanc-Sablon

• (Même trajet au retour, en sens inverse.)

À SAVOIR

LE PRIX

• Tarif aller-retour pour 7 nuits: à partir de 1649 $ + taxes par personne en haute saison (ou à partir de 1233 $ + taxes en basse saison). Ce prix n’inclut pas l’alcool, ni les pourboires ou les excursions guidées. Prix réduit pour les 15 ans et moins et les 65 ans et plus.

• Il est possible de faire un voyage sur mesure et de choisir son port de départ et d’arrivée.

• Cette saison, les forfaits de 7 jours à partir de Rimouski, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre sont complets jusqu’au 25 septembre 2022.

LES EXCURSIONS

• Voyages Coste: voyagescoste.ca

• En haute saison, une excursion dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est possible, mais il faut s’informer auprès du navire pour en savoir plus.

DES INFOS UTILES

- Le Bella compte une salle à manger, une cafétéria, un petit bar au pont 8, des salons et plusieurs salles de repos avec des sièges de type avion (dont plusieurs avec écran de divertissement).

- Il y a le wi-fi à bord. Il fonctionne bien dans plusieurs zones géographiques, mais pas partout.

- Le navire peut accueillir 420 passagers, dont 40 membres d’équipage et environ 120 voyageurs pour le volet croisière. Certaines cabines sont réservées en tout temps aux habitants de la région.

- Pour en savoir plus: relaisnordik.com

* Notre voyage a été rendu possible grâce à Tourisme Côte-Nord et Relais Nordik.