La vie de la petite Minh «en danger à tous les jours»

La petite Minh, une fillette de quatre ans atteinte d’une maladie sanguine grave, a toujours besoin d’un donneur pour lui sauver la vie.

Le CHU Ste-Justine, Héma-Québec et des membres de la communauté vietnamienne se mobilisent pour sauver Minh, atteinte de l'aplasie médullaire.

La petite atteinte de la maladie grave a une faible quantité de plaquettes et une moelle qui ne fonctionne pas, ce qui la rend extrêmement à risque aux infections et encore plus vulnérable à leurs effets.

Sa mère, la Dre Thanh Diem Nguyen, pneumologue au CHU Ste-Justine, lance un cri du cœur aux potentiels donneurs de cellules souches, craignant que, sans leur aide, sa fille contracte d'autres virus ou bien pire, qu’elle meurt de sa maladie.

«Tous les jours, les semaines qui avancent, les risquent d’infection [augmentent]. On a très peur pour sa vie actuellement», dit la mère de Minh.

Le portrait du donneur recherché

Le fait que Minh soit née d’un père caucasien et d’une mère asiatique complique les recherches pour un donneur compatible.

Le donneur qui pourrait venir en aide à la fillette doit avoir entre 18 et 65 ans et doit être asiatique ou moitié-asiatique, moitié-caucasien.

La Dre Nguyen précise aussi que celles de même origine que sa Minh qui donneront naissance dans les prochains jours peuvent faire don de leur cordon ombilical pour sauver la vie de Minh, ou d’autres enfants affligés du même sort.

«On parle d’une chance de guérison de 95% si on trouve un donneur compatible. Depuis un mois, elle n’a plus la vie d’un enfant», confie la mère, les larmes aux yeux.