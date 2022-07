Le Québec vulnérable au retrait des mesures sanitaires?

L’arrivée de nouveaux variants de la COVID-19 combinée avec le retrait des mesures sanitaires inquiète certains professionnels de la santé.

• À lire aussi: Une fête du Canada sous haute surveillance à Ottawa

• À lire aussi: «Quand ça déborde, il y a des patients qui ne sont pas au bon endroit avec la bonne supervision»

• À lire aussi: La pression s'accentue sur le réseau de santé

«Le retrait de toutes les mesures sanitaires donne un environnement plus propice à la multiplication du virus, mais de l’autre côté, on pensait que l’arrivée de la saison estivale pourrait contrer ces effets», dit cet expert

La fin des mesures sanitaires pourrait aider les nouveaux variants à se propager au Québec et ainsi rendre vulnérable les hôpitaux de la province.

«On voit ce qui se passe sur la planète, autant ailleurs qu’au Québec avec une augmentation des cas d’hospitalisation et le fait qu’il y a de plus en plus de cas de COVID-19 font en sorte de mettre en péril le système de santé», mentionne Benoit Barbeau, professeur du département de sciences biologiques à l’UQAM.

Cependant, il rassure la population en mentionnant que ces variants, déjà bien installés en Afrique, n’ont pas été aussi dommageable que le variant Omicron.

«La propagation ne devrait pas être aussi explosive que celle avec le variant Omicron connu l’hiver passé»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.