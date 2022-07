Un homme et une femme armés arrêtés près du parlement à Ottawa

Un homme et une femme ont été arrêtés, samedi matin à Ottawa, avec une arme à feu à quelques pas de la colline parlementaire.

Des agents en patrouille dans le marché By se sont approchés d'un véhicule avec deux occupants à bord et ont remarqué que le conducteur avait ce qui semblait être une arme de poing sur sa jambe.

Un pistolet 9mm chargé et de la cocaïne ont été saisis. Un homme de 22 ans et une femme de 25 ans de Gatineau ont été arrêtés et accusés. Ils doivent comparaître en cour aujourd'hui. #ottawa #ottnews 2/2 — Ottawa Police (@OttawaPolice) July 2, 2022

Après avoir refusé de sortir du véhicule, l'homme a été arrêté.

Un pistolet 9mm chargé et de la cocaïne ont été saisis.

Un homme de 22 ans et une femme de 25 ans de Gatineau ont été arrêtés et accusés et doivent comparaître en cour plus tard dans la journée.