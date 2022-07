Une jeune femme mordue par un requin en Floride, les attaques fréquentes

Les requins se multiplient en Floride, et les attaques également, à l’image d’une jeune femme qui en a été victime.

Une jeune Américaine de 17 ans qui pêchait la palourde dans le Golfe du Mexique, au nord-ouest de la Floride, a été attaquée à la jambe droite par un requin sauvage. La bête a dans un premier temps relâché sa victime, avant de repartir à l’assaut une seconde fois.

Le frère de la jeune femme, un pompier de 22 ans, s’est alors battu avec l’animal pour tenter de dégager sa sœur de ses griffes, et a réussi à le faire fuir.

Il a ensuite transporté sa sœur sur l’embarcation et lui prodiguer les premiers soins avant qu’elle ne soit transportée à l’hôpital. On ne sait pour le moment pas s’il sera possible de soigner sa jambe.

Des attaques plus fréquentes?

Selon plusieurs experts, il semblerait qu’«il n’y a pas plus en ce moment, mais on les apporte plus», explique Marie Poupart, collaboratrice de TVA en Floride.

Les nouvelles technologies, et les avancées techniques permettent de mieux référencer et calculer le nombre d’incidents.

C’est néanmoins en Floride que l’on retrouve le plus d’attaques puisqu’en «2020-21, on a recensé 73 attaques de requins dans le monde, dont 47 aux États-Unis, et de ces 47 attaques, 28 étaient en Floride», a-t-elle ajouté.

Que faire pour se protéger?

Plusieurs mesures sont à prendre en considération afin d’éviter de se faire attaquer :

1) Ne jamais nager seul

2) Toujours nager près de la plage

3) Ne pas nager tôt le matin ou tard le soir

4) Ne pas nager proche de bancs de poissons

5) Ne pas porter de bijoux

En cas d’attaque, il faut :

1) Grader un contact avec ses yeux

2) Sortir doucement de l’eau

3) Le frapper sur le museau