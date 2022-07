Amputé d'une jambe, il continue d’avancer

Même s’il a perdu sa jambe gauche à l’âge de 4 ans, en raison d’un bête accident causé par les lames de la tondeuse de son père, un adolescent de Saint-Ludger, en Estrie, a décidé que rien n’allait l’empêcher d’avancer.

Alexis Faucher jouait à l’extérieur, en 2011, lorsqu’il s’est accidentellement retrouvé sous le tracteur à gazon que son père conduisait, dans un fossé. Les lames ont fait des dommages irréparables à sa jambe. Alexis a passé deux mois à l’hôpital, dont trois semaines aux soins intensifs. Malgré de multiples opérations et plusieurs transfusions sanguines, il a été amputé sous le genou gauche.

«Nous avons toujours essayé de garder la vie la plus normale possible, a expliqué la mère de l’adolescent de 14 ans, Magalie Lapierre. Je suis restée positive. Je savais qu’il existait des prothèses et qu’il serait en mesure de faire sa vie. On lui a toujours dit qu’il était capable d’y arriver.»

Chaque jour, le principal intéressé prouve que rien ne l’arrête. En mai dernier, Alexis Faucher a été aperçu sur un terrain de football, au Stade Telus, à Québec, alors qu’il participait à un jamboree avec la Polyvalente Bélanger.

Le jeune homme, un peu timide, ne se décrit pas comme un jeune fonceur. Pourtant, son quotidien est impressionnant. En passant par le badminton, le tennis, le soccer et le hockey, la liste des sports pratiqués par Alexis ne cesse de s’allonger.

«Il est très persévérant, a indiqué Magalie Lapierre. Rien ne l’arrête. Présentement, sa jambe n’est pas dans un état optimal, puisque la prothèse lui crée parfois des blessures. Ça ne semble jamais lui faire mal, c’est toujours correct pour lui. Il semble se dire : “lâchez-moi, moi, je continue”.»

PHOTO COURTOISIE

Pas de pitié

La famille n’a jamais voulu qu’Alexis soit pris en pitié pour le voir réussir.

«La pitié, on n’en veut pas, a fait savoir sa mère. Si j’avais un conseil à donner à un parent, ce serait de ne pas trop couvrir son enfant. C’est correct dans la vie de se dépasser pour avancer.»

«Je suis fière de le voir aller, a-t-elle ajouté. J’ai un mauvais feeling lorsque je vois des jeunes de son âge, en train de se plaindre, alors qu’ils n’ont pas de handicap, et que je vois encore mon gars courir.»

Son amputation ne l’empêche pas d’aspirer à un travail physique.

«Je veux faire comme mon père, a fait savoir Alexis Faucher. Je veux travailler sur des fermes et reprendre sa compagnie de déneigement.»

«Avec Alexis, il faut que ça bouge, a poursuivi sa mère! Que ce soit du sport ou dans la vie. Ça va toujours être défis pour lui, mais c’est un garçon manuel habitué de surmonter les obstacles.»