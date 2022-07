Hospitalisée plus de 500 fois car elle est allergique aux émotions

Une gymnaste souffre d’une condition rare qui la rend vulnérable à toute forme d’émotion forte.

Natasha Coates, 27 ans, souffre du syndrome d'activation des mastocytes, une maladie qui lui fait vivre l’enfer. Elle est quotidiennement atteinte de démangeaisons, d’enflures et de migraines, en plus d’un nombre incalculable d’hospitalisations, rapporte The Sun.

L’intensité de cette condition est variable en fonction de la personne qui est atteinte, mais elle est extrêmement puissante chez Natasha, qui ne sait jamais ce qui déclenchera sa prochaine crise.

«Me maintenir en vie est un travail à plein temps, a-t-elle déclaré au média britannique. Elle raconte qu’elle a failli mourir de rire, après un fou rire qu’elle a eu lors d’une fête.

De la même manière, lorsqu’elle pleure, elle voit apparaître des éruptions rouges sur son visage au passage des larmes. Elle est par exemple allergique aux déodorants, aux produits de nettoyage et aux bougies parfumées.

Gravement affectée par la vie qu’elle doit mener, elle avait déjà planifié ses funérailles lorsqu’elle n’avait que 20 ans.