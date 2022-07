Le diabète de type 1, ça se traite avec de l’insuline, mais aussi avec de l’amour

Je m’appelle Sébastien Sasseville, j’ai 42 ans, je vis avec le diabète de type 1 depuis 2002, la forme la plus sévère de la maladie. Ma vie dépend de plusieurs injections d’insuline par jour.

Dimanche dernier, j’ai complété la course cycliste considérée comme la plus difficile du monde, la Race Across America (RAAM).

Cette même journée, on m’a informé que Karim Ouellet avait succombé à son combat.

Cette journée-là, je venais d’effectuer 4800 km en 11 jours, 22 heures et 25 minutes. Je venais de réaliser un défi sportif immense rendu encore plus complexe vu ma condition de santé. Ce défi, je l’ai entrepris et réalisé avec toute mon équipe autour d’une mission, celle d’inspirer les diabétiques pour qu’ils acceptent la maladie, qu’ils voient grand et loin. Je souhaite très humblement encourager les diabétiques à accepter la maladie, à s’accepter comme ils sont, et qu’ils voient que tout est possible.

Cela dit, le chemin du déni tout comme celui de l’acceptation sont chargés d’embûches, et si la condition est un ennemi, le parcours ne sera que plus laborieux. Cependant, au bout de l’acceptation, il y a une vie pleine, une vie belle, une vie remplie de réalisations. Accueillir la maladie, c’est se donner la chance de célébrer les événements de la vie, grands et petits. Et aujourd’hui, les outils de contrôle du diabète le permettent.

Cette journée-là, malgré le fier sentiment de réalisation, j’ai eu mal. J’ai eu mal pour Karim qui n’a pas pu trouver sa voie, la manière de vivre avec la maladie.

Le diabète de type 1 est incurable, on vit avec cette condition toute notre vie.

Le diabète de type 1, ça se traite inévitablement avec de l’insuline, mais aussi avec de l’amour.

L’amour de soi, l’amour de la vie devant nous.

Prenez soin de vous, acceptez-vous, voyez au-delà de votre condition. La vie n’en sera que plus douce et belle.

Sébastien Sasseville

Athlète d’endurance

Diabétique de type 1

Race Across America finisher (2022)

Traversée du Canada à vélo en 15 jours et 17h (2021)

Traversée du Canada à la course (2014)

Course du Sahara (2012)

Ironman x 10

Premier Canadien atteint de diabète de type 1 à avoir atteint le sommet du mont Everest (2008)