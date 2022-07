Pour que les aéroports fonctionnent, il faut recruter

Si la situation est actuellement catastrophique dans les aéroports en plein été, c’est parce qu’il manque de personnels afin d’assurer les vols.

Le chaos qui se déroule actuellement dans les aéroports du pays résulte d’un problème de fond qui ne date pas d’hier : le manque de main-d’œuvre. «Avant la pandémie, on manquait déjà de personnel, je parle de pilotes et de personnels de bord», a expliqué Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’aéronautique et de l’aviation civile, en ondes sur LCN.

Si la pandémie nous a en quelque sorte fait oublier cette réalité-là, mais avec la reprise des vols, elle s’impose de nouveau.

«Quand on a planifié de vols sans tenir compte de la réalité de la disponibilité des personnels, on dépasse notre capacité d’offrir ces vols-là», précise l’expert. «À partir de ce moment-là il faut équilibrer la situation, et ce qui est le plus à portée de main c’est de réduire le nombre de vols à ce que les compagnies peuvent offrir».

D’autres vols annulés?

La possibilité d’annuler encore plus de vols, à l’une des périodes les plus achalandées de l’année, reste envisageable, en fonction de plusieurs variables.

Cela dépendra par exemple de plusieurs questions telles que «est-ce que d’autres douaniers vont arriver? Est-ce que les compagnies aériennes auront la capacité d’embaucher du monde ou pas».

