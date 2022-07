Vers des accusations contre Donald Trump?

Les témoignages de cette semaine des audiences publiques aux États-Unis sur l’assaut au Capitole du 6 janvier 2020 ont été percutants envers l’image de l’ancien président américain.

Même que selon un expert de la politique américaine, l’ex-président est dans l’eau chaude après les révélations d’une des anciennes adjointes du chef de son cabinet.

«Elle n’a pas été une témoin directe de tout ce qu’elle a raconté , mais elle a été témoin de suffisant de chose pour que la justice américaine soit en mesure d’évaluer ses options pour déposer des accusations contre des membres de l’administration Trump et contre le président lui-même», explique Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine.

Son témoignage a révélé plusieurs éléments concernant le désir de l’ancien président de vouloir rejoindre les manifestants et aussi de les laisser entrer armés à des endroits non autorisés.

«Mme Hutchisson a mentionné que les avocats du président ont informé à Donald Trump qu’on pourrait lui reprocher un certain nombre de choses et on s’exposait à un grand nombre de poursuites», dit-il.

Voyez les explications complètes de cet expert en politique américaine dans la vidéo ci-dessus.