25% des ménages sans logement sont à Drummondville

Plus d’une centaine de ménages étaient toujours en quête d’un logement, lundi, quatre jours après le 1er juillet, à Drummondville.

En juillet 2021, une trentaine de ménages à Drummondville s’était retrouvée sans logement. Aujourd'hui, ils sont 138, a confirmé le directeur général de l’Office d’habitation Drummond (OMD) David Bélanger.

«On savait que ça allait être pire que l’année dernière, mais pas à ce point-là!», s’est-il exclamé.

À elle seule, la ville de Drummondville, où le taux d’inoccupation est d’à peine 0,3 %, cumule près du quart des familles qui se sont retrouvées sans toit le 1er juillet.

«Il y a des propriétaires qui en ont profité pour faire des rénovations et augmenter le prix de leurs loyers. Aussi, on est une ville très attractive et beaucoup de gens s’y sont établis récemment», a expliqué la mairesse Stéphanie Lacoste.

La grande majorité des Drummondvillois à la recherche d'un loyer sont des personnes seules, tandis que 20 familles ont des enfants. «Nos demandeurs [d’aide] gagnent pour la plupart 30 000 à 40 000 $ par année et disposent donc d’un budget d’environ 700 $ à 800 $ par mois pour se loger. Ce type de logements est presque inexistant en ce moment dans le parc immobilier ici», a indiqué M. Bélanger.

Heureusement, l'OMD avait prévu le coup et accompagne ces familles depuis quelque temps. Seulement trois logent actuellement à l'hôtel. Les autres sont chez des amis, de la famille ou encore en camping.La mairesse Lacoste a rappelé à Québec l'urgence d'agir.

«Il faut que le gouvernement investisse massivement dans la création de logements abordables. Des montants ont été annoncés récemment; c’est bien, mais c’est nettement insuffisant», a-t-elle affirmé.

À Granby, 50 ménages n'ont pas de logement, contre une trentaine à Sherbrooke. La pénurie force de nombreux locataires à emménager dans des immeubles dont la construction est toujours en cours.

Des intervenants s'attendent à ce que cette crise perdure encore longtemps.