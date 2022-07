Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Tout d’abord, dans le Bas-Saint-Laurent, les troubles de l’aéroport de Montréal-Trudeau ont des répercussions jusqu’à Mont-Joli. Plusieurs voyageurs arrivent sans bagages ou perdent leur billet d’avion parce qu’ils ont manqué leur vol de correspondance.

En Mauricie, plus rien ne bouge sur le site industriel orphelin de l'ancienne Belgo à Shawinigan, à l’exception de visiteurs et d’intrus qui s'y aventurent à leurs risques et périls parce que le site est un véritable piège à ciel ouvert.

Enfin, dans l’Est-du-Québec, avec la saison de pêche qui bat son plein, la Fédération des pourvoiries du Québec dénonce la mauvaise collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs. Plus de 400 pourvoiries sont touchées par les activités non durables du secteur forestier, dont 40 dans la région.

