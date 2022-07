La Fédération des pourvoiries du Québec réclame un aménagement forestier durable

Déplorant une cohabitation de plus en plus difficile entre les pourvoiries et l’industrie forestière, la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) demande aux partis politiques de s’engager à modifier le règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État en vue de l’élection du 3 octobre.

«Il importe de mettre en place de simples règles afin d’assurer un aménagement forestier durable des territoires utilisés. Concrètement, cela implique de baliser le niveau de prélèvement des ressources avec un taux durable et d’assurer une planification adaptée à chaque territoire de pourvoirie incluant le réseau routier», a déclaré le président du conseil d’administration de la FPQ, Bruno Caron, dans un communiqué de presse.

Concrètement, la FPQ souhaiterait une modification du règlement sur l’aménagement durable des forêts, dont l’objectif serait d’assurer le maintien des conditions favorables à la préservation et au développement des pourvoiries. Il s’agirait notamment d’obliger les intervenants forestiers et de la pourvoirie à développer une vision à long terme du réseau routier.

Une telle modification règlementaire est tout à fait dans l’esprit de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, selon le président de la FPQ. «À l’heure actuelle, c’est la mise en application par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de ce cadre légal déjà établi qui est problématique, et non l’esprit de la loi», a fait valoir Bruno Caron.

Or, si la FPQ convient qu’il existait autrefois un équilibre et un respect mutuel entre les secteurs de la foresterie et de la pourvoirie, elle considère que la prise en charge de l’exploitation forestière par le MFFP a fait en sorte que le partage des territoires se fait désormais trop souvent au désavantage des pourvoiries.

«L’aménagement du territoire et le développement du réseau routier ne sont pas planifiés en fonction des pourvoiries, a expliqué Bruno Caron en entrevue. Présentement, toutes les coupes forestières sont planifiées en premier, et ce n’est qu’ensuite qu’une harmonisation a lieu. Mais c’est difficile d’harmoniser quand tout est déjà décidé d’avance.»

Le président de la FPQ rappelle que les pourvoiries génèrent des retombées économiques estimées à 249,4 millions annuellement. Elles accueillent également 510 270 personnes par année, dont 90 000 proviennent de l’extérieur du Québec. Ce réseau touristique représente ainsi la plus importante offre d’hébergement et de services en milieu naturel dans la province.

«Si rien n’est fait, il y aura des problèmes économiques importants», a-t-il glissé.