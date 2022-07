La Russie déploie dans l'espace les drapeaux des régions séparatistes en Ukraine

Trois cosmonautes russes ont déployé les drapeaux des territoires séparatistes autoproclamés de Lougansk et de Donetsk, en Ukraine, à bord de la Station spatiale internationale, selon une publication sur la chaîne Telegram de l'Agence spatiale russe, Roscosmos.

«Nous célébrons à la fois sur Terre et dans l'espace», disent dans un message assorti de photos des cosmonautes Oleg Artémiev, Denis Matvéïev et Sergueï Korsakov, brandissant les drapeaux de ces deux «républiques» de l'est de l'Ukraine à bord de l'ISS.

«Les forces russes et de Lougansk ont établi un contrôle total sur Lyssytchansk - la dernière grande ville de la RPL (République populaire de Lougansk)», ont-ils précisé.

Dimanche, les forces ukrainiennes ont annoncé leur retrait de cette cité stratégique, ce qui a permis aux militaires russes et aux séparatistes prorusses de parachever leur contrôle de la région de Lougansk.

«Nous sommes convaincus que le 3 juillet 2022 restera à jamais gravé dans l'histoire de la République. Citoyens de la République populaire alliée de Donetsk, attendez !», a ajouté Roscosmos dans sa publication.

La prise de Lyssytchansk a été capitale pour le plan russe de conquête de l'intégralité du Donbass, un bassin industriel en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Pour les forces ukrainiennes, l'urgence est désormais de contenir la progression russe vers l'ouest et deux villes majeures de la région voisine de Donetsk : Sloviansk et Kramatorsk.