Les bureaux de Service Canada toujours achalandés au Québec

Les bureaux de passeports demeurent très achalandés au Québec, comme en témoigne la file de nombreuses personnes devant le bureau de Service Canada à Gatineau.

Lundi matin, environ 300 personnes attendaient patiemment d’être servies pour obtenir le précieux document.

Sur place, on retrouve plusieurs Montréalais qui ont décidé de faire le déplacement vers Gatineau, où les temps d’attente sont moindres que dans les bureaux de la métropole.

Les citoyens en quête du renouvellement de leur passeport expriment leur désarroi relativement à la situation qui dure depuis plusieurs semaines.

«Je trouve ça aberrant et frustrant. On part de loin pour avoir notre passeport, on paie nos taxes et nos impôts, puis il n’a rien qui se fait», exprime un homme rencontré à proximité du bureau de Gatineau.

Un homme originaire du Cameroun a même dit ironiquement que les délais d’obtention du passeport sont moins longs dans son pays natal que dans un pays développé comme le Canada.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Je pense qu’ils [les fonctionnaires] devraient aller au Cameroun et voir comment ça se passe. Là-bas, on a le passeport en deux jours, très bien fait et en très bonne qualité», affirme un monsieur qui attend toujours le document.

Les alentours de la succursale de Gatineau ne disposent pas de toilettes chimiques ni de stations d’eau, ce qui complique l’expérience de ceux qui patientent en file pendant plusieurs heures.