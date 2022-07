Les Îles-de-la-Madeleine s'attaquent à la pénurie de logements

N’échappant pas au défi de la pénurie de logements, la communauté des Îles-de-la-Madeleine a annoncé l’embauche d’un coordonnateur à temps complet pour son Service d’aide à la recherche de logement (SARL des Îles) mis en place en mai dernier.

Son mandat est d’accompagner les personnes dans le besoin, excluant les travailleurs saisonniers, et qui résident dans l’archipel depuis le 31 mars. «J’évalue les besoins et, selon la grille d’évaluation, j’oriente vers les ressources partenaires du milieu, je réfère, je donne des pistes, a expliqué le nouvel intervenant, Pierre Desbiens. Les problématiques sont multiples. Nous offrons un service de première ligne au cas par cas. »

Depuis la mise en place du SARL des Îles, une trentaine de personnes - qu’il s’agisse de personnes seules, en couple ou avec enfants - y ont fait appel. Du nombre, cinq ont trouvé une solution permanente, a précisé Véronique Chiasson, représentante du Réseau des partenaires en développement social. «C’est vraiment grâce à la générosité de Madelinots qui décident de louer à l’année, a-t-elle dit. Je sens que les gens ont développé une sensibilité et comprennent mieux l’enjeu de la pénurie de logements».

Pour éviter que quiconque ne se retrouve à la rue d’ici la fin de l’été, le comité des partenaires du SARL dispose d’un budget d’environ 25 000 $, pour défrayer 100 % des coûts associés à de l’hébergement temporaire, dans un établissement dont on préfère taire le nom afin de préserver la sécurité et la dignité des personnes. Composé de la Municipalité des Îles, de l’Office Municipal d’Habitation, du Centre intégré de santé et de services sociaux et du Carrefour Jeunesse Emploi, ce comité espère aussi une subvention de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour assurer le fonctionnement à l’année de son service d’accompagnement.

En parallèle, la Municipalité investira 1 million $ en subventions pour encourager les promoteurs privés à construire 100 unités de logements locatifs d’ici deux ans. Elle est également dans l’attente de réponses de la SHQ pour la construction de 50 à 75 unités de logements sociaux et offre un congé de taxe de foncière de cinq ans pour la création de toute nouvelle unité de logement disponible à l’année.

«La problématique du logement, on s’y attaque de front, s’est félicité le maire, Jonathan Lapierre. On a été la première municipalité au Québec à y investir des fonds publics.»