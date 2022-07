Les partys et spectacles extérieurs responsables d’une nouvelle vague de COVID?

Avec l’arrivée de l’été, les partys, les festivals et les spectacles extérieurs se multiplient, rassemblant des milliers de spectateurs non masqués dans un même endroit, souvent collés les uns sur les autres.

Des vidéos d’un gros party au Beachclub de Pointe-Calumet qui a eu lieu samedi dernier ont notamment circulé dans les réseaux sociaux, soulevant plusieurs questions sur les dangers de tels événements alors que les cas de COVID sont en hausse au Québec.

«C’est sûr que quand on est dans des endroits avec une grosse densité de population comme, par exemple, au Beachclub ou certains des spectacles qu’on va avoir à Montréal durant tout l’été, et bien là, la densité est très élevée et les gens sont très proches l’un de l’autre et puis l’air ne circule pas très bien», explique l’immunologiste André Veillette en entrevue à LCN.

Ce dernier constate que «le virus n’a pas dit son dernier mot et qu’il est imprévisible».

«C’est une vague en plein milieu de l’été, en fait, c’est même le début de l’été seulement, qui nous démontre que finalement, le virus n’a pas dit son dernier mot et que même s’il fait beau dehors, il faut continuer avec les mesures qu’on connait bien, mais qu’on oublie souvent», dit-il.

Cette nouvelle vague arrive plus tôt que prévu.

«Ce n’est pas la prédiction qu’on avait faite. On pensait que l’été allait être calme et qu’on allait possiblement avoir une autre vague à l’automne», mentionne M. Veillette.

