Pilule abortive: levée de l’échographie obligatoire avant la prescription

Le Collège des médecins lèvera l’obligation d’une échographie de datation avant la prescription de la pilule abortive.

L’échographie de datation était exigée afin de déterminer l’avancement de la grossesse puisque la pilule abortive peut seulement être prescrite aux femmes enceintes de neuf semaines ou moins au Canada.

La formation pour certains médecins demeurera toutefois obligatoire.

«Cette formation-là n’était pas nécessaire pour les médecins qui faisaient déjà [l’avortement] ou encore pour les gynécologues ou les obstétriciens. C’était seulement pour les médecins qui n’avaient encore jamais fait ce souhait. C’est encore nécessaire, nous allons l’alléger», explique le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins, en entrevue à TVA Nouvelles.

Un regroupement de 300 médecins, presque exclusivement des femmes, a adressé une lettre au Collège des médecins afin de demander la levée de toutes les restrictions.

Pendant la pandémie, l’échographie n’était plus exigée avant la prescription de la pilule abortive en raison des difficultés d’effectuer ces examens.

Une décision qui a pu démontrer une amélioration de l’accès aux avortements, selon une médecin de famille.

«On a vu que pendant la pandémie, ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, l’accès a été amélioré par le fait que des médecins et des IPS, dans leur bureau, ont aussi offert l’accès à l’avortement par médicament, parfois plus proche d’où les personnes qui cherchent un avortement habitent, dans leur communauté, dans leur milieu, donc ça a amélioré l’accès partout ailleurs au Canda, mais pas au Québec», affirme la Dre Geneviève Bois.