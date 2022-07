Un couple sans logis contraint de dormir dans sa voiture

En raison de la crise du logement qui sévit dans plusieurs régions du Québec, un couple d’Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est contraint de dormir dans sa voiture et ne sait plus quoi faire ni à qui s’adresser pour se sortir de ce cauchemar.

«C'est la première fois que je réalise que je n'ai pas de toit sur la tête», a constaté Vanessa Privé.

Le 15 juin dernier, elle et son conjoint, Keven Fortin, ont dû quitter leur logement qui prenait pourtant échéance 15 jours plus tard.

«Le propriétaire avait loué et avait fait signer un bail pour le 16 juin donc le 15 on est parti un peu en trombe avec l'équipe du travail de rue d'Alma», a expliqué la femme.

Ils ont ensuite été hébergés temporairement chez des proches. Maintenant à bout de ressources et toujours sans logement, ils sont contraints de dormir dans leur voiture avec leur chien depuis dimanche.

«Les organismes, tu fais affaire avec eux, mais il y a des procédures et les procédures c'est sept jours à 15 jours. Mais, pendant ce temps-là, je fais quoi? Je fais quoi je suis dans la rue », s’est exclamé Keven Fortin.

Depuis, Vanessa et Keven disent additionner les démarches notamment auprès de Loge M’entraide qui les a référés au travailleur de rue d'Alma. L'organisme leur a d'ailleurs payé 2 nuitées dans un gîte en plus d'une pension pour leur chien. Cependant, pour le long terme, leurs démarches auprès de l'Office Municipal d'Habitation (OMH) se sont avérées infructueuses.

«Il fallait se trouver un loyer en 2 jours si possible, sinon c'est des hébergements temporaires, mais là ils te séparent encore. Et, quand tu leur dis que tu en as trouvé un, [la Société d’habitation du Québec (SHQ)] et l'OMH, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait que je trouve un loyer à 581$ chauffé [et] éclairé et que sinon je n'étais pas admissible », a expliqué Mme Privé.

En plus de la rareté des logements et de leur chien qui est souvent refusé par les propriétaires, le couple ne remplit pas tous les critères d'admissibilité de l'OMH.

«Mes impôts ne sont pas faits alors je suis inadmissible aussi», a-t-elle ajouté.

«Quand on part d'où je pars dans ma vie pour me rétablir c'est que je fais des démarches, je force, je veux m'en sortir. Mais on se retrouve comme ça et ça donne le goût de retourner vers la rue. Ils devraient être moins sur les critères et un peu plus humanitaires parce que là c'est comme impossible», a ajouté M. Fortin.

Pire que pire

Au Lac-Saint-Jean, le taux d'inoccupation est de 0,7%. Seulement 13 logements sur 1925 sont vacants et encore faut-il qu'ils correspondent aux barèmes.

«La ministre la semaine passée a annoncé que les barèmes étaient plus élevés maintenant alors, si c'est le cas, il faut qu'elle agisse. Ce n'est plus rendu mal logé, c'est rendu de l'itinérance!», a déploré Sonia Côté, coordonnatrice de l’organisme Loge M’entraide.

Ce couple n'est pas le seul. À Saguenay, 13 ménages sont toujours sans logis. L'OMH assure toutefois qu'ils sont pris en charge.

«Je mets au défi madame la ministre de l'Habitation. Elle le dit depuis le début de la crise du logement: aucun ménage ne sera à la rue. Bien là, il y en a un ménage à la rue alors, il faut agir!», a clamé Mme Côté.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest n’a pas donné de retour aux demandes d’entrevues de TVA Nouvelles. De son côté, la SHQ poursuit ses démarches pour faire avancer le dossier plus rapidement. Espérons que le couple n’ait pas à dormir une nuit de plus dans sa voiture.