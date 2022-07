Un homme de 54 ans manque à l’appel à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 54 ans qui manque à l’appel depuis dimanche.

Massimo Lisi a été vu pour la dernière fois vers 10 h 15 près de la rue d’Auteuil, selon le SPVQ qui précise que le quinquagénaire se déplacerait à pied.

«Les informations obtenues par enquête et par les proches nous laissent craindre pour sa vie», a indiqué le SPVQ.

M. Lisi mesure 1,89 m, pèse 82 kg et a les cheveux gris et les yeux bruns. Il portait un t-shirt, un bermuda noir et des sandales noires.

Toute personne qui a de l’information sur cette disparition peut composer le 911 ou composer le 418 641-2447, a -t-on ajouté.