Un tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale voit le jour à Sherbrooke

C’est maintenant au tour de la ville de Sherbrooke d’avoir son tribunal spécialisé pour les dossiers de violence sexuelle et conjugale, a annoncé, lundi, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette, de passage en Estrie.

Septième du genre à voir le jour, ce projet pilote vise à mieux répondre aux besoins et réalités des victimes qui portent plainte. Le but est donc de mieux accompagner les victimes et de leur redonner confiance face au processus judiciaire.

«Avec le tribunal spécialisé, nous souhaitons offrir aux personnes victimes tout l’accompagnement et le soutien dont elles ont besoin, du début à la fin de leur parcours judiciaire. Nous le réitérons une fois de plus: nous ne voulons plus qu’au Québec, les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte», a déclaré le ministre Jolin-Barette par voie de communiqué.

Le Centre d’aide aux victimes d’acte criminel et le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales pourront compter sur des ressources additionnelles dans le cadre du projet pilote.

Chaque année, il y a en moyenne plus de 500 dossiers de violences sexuelle ou conjugale qui sont traités au Palais de justice de Sherbrooke.

Des tribunaux spécialisés partout au Québec

Rappelons qu’au début de l’année, en janvier, le gouvernement avait annoncé la mise en branle d’une première série de projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle ou conjugale, dont un à Granby.

«Nous le réitérons, notre objectif est que le tribunal spécialisé puisse être implanté de façon permanente à travers tout le Québec le plus rapidement possible», avait alors déclaré le ministre de la Justice.

Avec la collaboration de Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles