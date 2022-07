EN VIDÉO | Une ado raconte sa bataille contre le requin qui l’a mordue

Une adolescente de 17 ans ramassait des coquilles Saint-Jacques dans les eaux près de Keaton Beach, en Floride, jeudi dernier, lorsqu’un requin l’a mordue et s’est accroché à sa jambe.

Heureuse d’être toujours en vie, elle raconte son combat contre la bête dans une entrevue à CNN.

«Je ne savais pas vraiment quoi faire, mais je savais qu’avec les requins, on est censé leur donner un coup de poing sur le nez pour les faire partir, mais je n’étais pas capable de me retourner pour le frapper sur le nez», raconte Addison Bethea à CNN.

«J’ai commencé à le frapper au visage, et puis j’ai visé ses yeux, et puis j’ai essayé de le détacher de moi avec mes doigts, mais il a mordu ma main», poursuit l’adolescente.

Constatant qu’elle n’arrivait pas à faire partir la bête, qui mesurait environ neuf pieds de long (environ 2,7 mètres) selon le bureau du shérif, elle s’est mise à crier à l’aide.

Son frère, Rhett Willingham, un pompier et technicien médical d’urgence, a entendu son cri et s’est porté à son secours.

«Je l’ai entendue faire un bruit, comme si quelque chose lui avait fait peur. Je me suis redressé, j’ai regardé, mais je ne l’ai pas vue. Elle est ensuite revenue de l’eau et j’ai vu le requin et le sang et tout, puis j’ai nagé jusqu’à elle et réussi à faire partir le requin», indique le frère à CNN.

Il a ensuite mis sa sœur dans un bateau et l’a amenée sur la terre ferme le plus vite possible.

L’adolescente devra cependant se faire amputer la jambe droite au-dessus du genou puisque la morsure a causé des «dégâts dévastateurs aux tissus mous de sa jambe».