Ville de Québec: Véronique Dallaire devra quitter le comité exécutif

Véronique Dallaire, conseillère municipale de Québec qui siège comme membre associée au comité exécutif de la Ville de Québec, devra quitter ce poste pour faire de la place au transfuge Claude Lavoie, a appris Le Journal.

Le maire Marchand a confirmé la nouvelle lundi après-midi lors de son point de presse précédant le conseil municipal (le dernier avant les vacances estivales).

«Ce n’est pas une décision facile. Il n’y a rien de personnel. Je ne vois pas ça comme une démotion», a-t-il fait savoir. Il a expliqué que son choix a été motivé «en fonction des dossiers» portés par chacun de deux membres associés au comité exécutif (Véronique Dallaire ou Jean-François Gosselin, conseiller de Québec 21).

M. Marchand proposera à Mme Dallaire la présidence d’une commission consultative sur l’accessibilité universelle à partir de l’automne 2022. Le maire a dit qu’il s’assurera qu’il n’y ait pas une importante perte de salaire pour la conseillère si jamais elle accepte ce nouveau poste.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si la conseillère municipale du district des Saules-Les Méandres et son parti vont accepter cette offre.

Lundi en fin de matinée, Claude Villeneuve, chef de Québec D’abord, a dit en point de presse vouloir laisser le maire procéder à son annonce avant de faire de plus amples commentaires.

Pour intégrer Claude Lavoie au comité exécutif à la fin de l’été, le maire Marchand doit se séparer d'un des deux membres associés: Véronique Dallaire ou bien Jean-François Gosselin, de Québec 21.

Des clins d’œil

Interrogé quant à un possible rapprochement entre Québec D’abord et le parti du maire (Québec Forte et Fière, QFF), M. Villeneuve a dit plutôt noter de plus en plus de proximité entre QFF et Québec 21.

«À part le tramway, ils s’adorent. Ça se fait des clins d’œil, puis des œillades durant les conseils [...]. Il y a une cour qui se fait là. Ça m’apparaît assez évident», a-t-il laissé tomber.

D’après lui, «Québec 21, c’est un peu moribond comme patente. Ils doivent s’interroger sur leur avenir [...]. Moi, je vois des signes de rapprochement [avec QFF]».

Le maintien de Jean-François Gosselin au sein du comité exécutif pourrait être une illustration de ce rapprochement, a convenu Claude Villeneuve.

Souriant, Bruno Marchand a répondu qu’il n’a pas vu les clins d’œil évoqués par Claude Villeneuve.

À Québec 21, on a choisi de ne pas faire de commentaires dans l’immédiat.