Cirque du Soleil : Dans les coulisses de «Vive nos divas»

Ça bourdonne dans les coulisses du Cirque du Soleil à l'Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières, en vue de la première du spectacle «Vive nos divas» dans deux semaines.

Dans le département des accessoires, des costumes, comme du maquillage, le rouge règne en maître, tandis que les artisans s’affairent à tout organiser.

Ceux-ci en sont rendus aux derniers préparatifs, aux essais sur la scène. L'originalité ne manque pas dans ce département, comme en témoignent plusieurs chandeliers assemblés avec des ampoules qui jouent le rôle de flammes, afin de remplacer un feu de camp.

Ce sont plus de 160 costumes qui ont été créés pour cette production. Les couturiers et designers ont rencontré leur lot de défis. Chaque acrobate et discipline nécessite un nouveau gabarit et un tissu approprié. De plus, il fallait penser au nettoyage puisque les artistes porteront leur costume pour une durée de 20 représentations.

Le Cirque du Soleil ne serait pas ce qu'il est sans les maquillages. Les acrobates et danseurs sont multidisciplinaires alors qu'ils doivent apprendre à se maquiller. Des tutoriels les aident dans leur création. Ils en sont à leur deuxième formation et tout se déroule à merveille, a confirmé à TVA Nouvelles la conceptrice du maquillage Audrey Toulouse.

Une histoire de famille se cache dans la production. Colette LeMay, la jeune fille de 12 ans de la metteuse en scène Lydia Bouchard, sera la chanteuse principale en alternance avec Anaïs Gonzales, âgée de 13 ans. Elles assureront le rôle de Phoenix un soir sur deux.

Le rouge est absolument partout: dans les costumes, les accessoires et les maquillages. Il représente l'amour, la vie et la passion des divas, ces chanteuses québécoises, qui rayonneront dans ce spectacle de 20 chansons. La première représentation d'une série de 20 sera présentée le 20 juillet prochain.