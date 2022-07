Crise des passeports: Un voyage de rêve tourne au cauchemar

Le voyage de rêve d’une famille de Charlesbourg, à Québec, est en péril. Passeport Canada a égaré les documents pour le renouvellement du passeport de la cadette.

La famille, qui doit bientôt s’envoler pour Walt Disney World, en Floride, a pourtant entamé ses démarches en mars dernier.

«À la mi-juin on a téléphoné pour voir ce qu’il se passait avec notre dossier. On s’est fait dire qu’ils avaient perdu la demande de renouvellement de passeport de ma fille, le certificat de naissance et l’ancien passeport», explique Sonia Vézina.

Passeport Canada dit aussi avoir perdu la trace du paiement. Pourtant, le montant a été facturé sur la carte de crédit de madame Vézina le 26 mai dernier.

Même s’il ne s’agit pas de son erreur, la famille doit maintenant remplir une déclaration de passeport perdu. Afin d’entamer les démarches, Mme Vézina devra d’abord attendre de recevoir le nouveau certificat de naissance de sa fille.

«C’est décevant, mais c’est surtout choquant de voir que dans une organisation gouvernementale comme ça il y a autant d’incompétence, si on veut, pour perdre des documents aussi importants», se désole la mère de famille.

Une situation «inadmissible»

Le député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, affirme être interpellé par de nombreux citoyens qui vivent des situations problématiques avec Passeport Canada.

«Qu’on perde des documents physiques, des papiers de citoyens dans un cafouillage comme ça, c’est inacceptable pour un pays comme le Canada», dit-il.

Pour les conservateurs, la crise des passeports est le résultat de l'inaction du gouvernement fédéral.