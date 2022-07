De nombreux défis pour le Festival d’été de Québec

La circulation pour se rendre au Festival d'été de Québec sera plus compliquée cette année en raison des nombreux cônes orange, détours et rues barrées à proximité de l’événement.

«Vous savez, on en tient compte. On n'ouvre et on ne ferme pas nos sites à la même heure pour favoriser ce déploiement-là, mais je crois que les festivaliers, comme je l'ai demandé, vont être indulgents», mentionne Anne Hudon, directrice générale du Festival d'été de Québec.

Dans les circonstances, le transport en commun est fortement recommandé. En 2019, plus de 330 000 festivaliers avaient utilisé les services du RTC.

«On reconduit nos quatre navettes - très populaires, hein! - qui partent de différents secteurs de la ville pour faciliter des déplacements. Et "àVélo" est disponible, une première cette année pour nous, de l'opérer dans un grand événement comme ça», souligne Valérie Racine du réseau de transport de la Capitale.

L'organisation du Festival d'été de Québec vous conseille d'arriver tôt, parce que votre place sur les sites n'est pas garantie, même si vous avez votre laissez-passer.

