Découvrez le slogan du Parti conservateur du Québec

Le chef conservateur Éric Duhaime a dit être animé de la même volonté que les pères de la Révolution tranquille, lors du lancement de sa campagne et du dévoilement du slogan de son parti, mardi.

Accompagné de quelques-uns de ses candidats, Éric Duhaime a dévoilé le slogan du Parti conservateur du Québec devant l’Assemblée nationale.

Il s’agit de: «Libres chez nous», un clin d’œil avoué au «Maîtres chez nous» de Jean Lesage, en 1962. Le parti l’a fait inscrire sur sa voiture de campagne, un VUS, qui va parcourir la province cet été.

«Évidemment, je ne suis pas Jean-Lesage, on n’est pas en 1960, on n’est surtout pas des libéraux, a dit Éric Duhaime. Mais il y a quand même quelque chose qui nous unit là-dedans.»

«À l’époque, l’idée était que le Québec soit plus maître chez lui, à l’intérieur du Canada. C’était le message essentiellement des libéraux qui ont enclenché la Révolution tranquille. Aujourd’hui, notre message, c’est qu’on veut que les Québécois soient davantage libres chez eux, à l’intérieur du Québec», a-t-il ajouté.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) est ainsi devenu la première formation politique à dévoiler son slogan en vue des élections du 3 octobre prochain.

Une deuxième révolution tranquille

Le Parti conservateur propose des «changements importants» et «respectueux des Québécois», estime Éric Duhaime. «Je pense qu’on peut dire que c’est une révolution tranquille aussi», a-t-il déclaré.

Quelles seraient les mesures phares de la «révolution» qu’opérerait le PCQ ?

Des baisses d’impôt «significatives», une réforme du système de santé pour permettre aux usagers d’aller dans le secteur public ou dans le secteur privé, une allocation directe pour les parents qui n’ont pas de place en CPE ou qui choisissent un «mode alternatif» pour assurer la garde de leurs enfants, figurent parmi les exemples donnés par Éric Duhaime.

Le parti conservateur veut aussi permettre aux entreprises d’exploiter davantage les hydrocarbures sur le territoire du Québec, et mettre en place la gratuité de l’autobus à Québec plutôt que de construire un tramway qu’il considère «inutile et coûteux».La plateforme électorale du PCQ sera rendue publique au mois d’août.

Sondages

Alors qu’un sondage Angus-Reid le place en deuxième position pour la première fois dans les intentions de vote à l’échelle de la province, Éric Duhaime s’est dit confiant de faire élire plusieurs conservateurs le 3 octobre prochain.

Selon le même sondage, les conservateurs récolteraient 32% des intentions de vote dans la région de Québec, alors que la CAQ se trouve à 34%.

«La région de Québec a toujours été la région la plus fertile aux idées conservatrices avant même la montée récente du PCQ. C’était le cas à l’époque de l’ADQ, ça a été le cas à l’époque des conservateurs de Stephen Harper, et c’est le cas aujourd’hui», a commenté le chef du PCQ, en ajoutant qu’il va se «battre bec et ongles» dans les circonscriptions de la région.