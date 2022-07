Des retards qui pourraient devenir payants pour les voyageurs

Les voyageurs qui voient leur vol être retardé ou annulé ont des droits et pourraient récupérer une somme d’argent en guise de dédommagement.

Le président de l’entreprise «Vol en retard» affirme à TVA Nouvelles, mardi, que les compagnies ne peuvent pas simplement expliquer le retard en raison de la pandémie, elles doivent avoir une meilleure raison, sinon les voyageurs pourraient recevoir une indemnité.

«Tous les actes "Act of God" [évènements naturels qui ne sont pas prévisibles], les tempêtes qui causeraient des annulations, les bris mécaniques au Canada ne seraient pas couverts, à l’exception de ceux qui seraient détectés à la maintenance. Sur un vol d’une compagnie couverte par la charte européenne, les bris mécaniques seraient, par contre, couverts. Ça dépend souvent de la raison et parfois de la destination», mentionne Jacob Charbonneau, président de Vol en retard.

Les agences de voyages proposent de plus en plus le forfait «Paix d’esprit» qui permet d’avoir un assistant virtuel qui suit le voyageur et qui affiche ses droits advenant des complications sur son voyage.

Les voyageurs peuvent réclamer un bon montant d’argent s’ils ont des problèmes avec leurs bagages, mais la demande doit être faite rapidement.

«À la fin de 2019, plusieurs normes de traitement sont entrés en vigueur dans le règlement de la protection des passagers comme les indemnisations pour les bagages qui peuvent couvrir jusqu’à 2400$ en dédommagement en raison de retard, de perte ou de bris de bagage», souligne-t-il.

Les voyageurs ont 21 jours pour faire la demande.

Du jamais vu?

Ce n’est pas la première fois qu’un aéroport connait des ratés, mais que la situation se retrouve aussi grave dans autant d’endroits est très rare.

«Sur un aéroport certainement, mais sur l’ensemble des aéroports au Canada, en Europe et aux États-Unis, nous n’avons pas vu ça de notre vécu et on existe depuis 2016. Je crois que les entreprises n'ont pas géré la situation de façon proactive puisque les voyages ont été achetés depuis quelques mois et on savait qu’il y avait un engouement pour le voyage», dit le président de volenretard.com