Éclosions de COVID dans les camps: des centaines d’enfants retournés à la maison

Des centaines d’enfants en camps de vacances dans plusieurs régions du Québec ont dû être retournés à la maison en raison d’éclosions de COVID-19 dans des établissements.

«Heureusement, pour l’instant, ça reste limité. On parle de 110 camps de vacances qui opèrent en ce moment au Québec et il y a trois camps où, malheureusement, présentement, on a dû renvoyer des jeunes à la maison», affirme Thomas Lepage-Gouin, président de l’Association des camps du Québec.

Au camp Ouareau, situé à Notre-Dame-de-la-Merci, dans Lanaudière, neuf cas de COVID-19 ont été détectés, la majorité parmi les moniteurs.

«La décision de fermer le camp a été prise en consultation avec la santé publique, avec l’équipe régionale de santé et aussi notre équipe médicale au camp même», explique Stephane Richard, directeur des opérations du camp Ouareau, en entrevue à LCN.

Le manque de personnel serait à l’origine de la décision de fermer le camp de vacances.

Les parents des quelque 150 campeurs ont donc dû aller chercher leur enfant pour les ramener à la maison plus tôt que prévu.