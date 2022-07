Étudiante morte en Colombie-Britannique: «c'était vraiment un rayon de soleil»

Les parents de la jeune étudiante de 19 ans de Val-Bélair qui a perdu la vie dans un accident de la route en Colombie-Britannique sont abattus.

Le père de Jasmine Beausoleil a accepté de se confier à TVA Nouvelles.

«On ne peut rien imaginer de pire dans la vie de quelqu’un. On essaie d’avancer un pas à la fois. On est dévastés», dit Yves Beausoleil.

Sa conjointe et lui se trouvent toujours à Kelowna, en Colombie-Britannique, où Jasmine a été hospitalisée, après que l’autobus dans lequel elle se trouvait avec d’autres étudiants, a été percuté par un camion de Purolator, jeudi dernier.

La jeune femme, qui était assise près d’une fenêtre, n’a eu aucune chance.

«Il n’y avait plus grand-chose à faire. De ce que le chirurgien m’a dit, son cerveau était dévasté», explique M. Beausoleil.

Jasmine, qui venait tout juste de fêter ses 19 ans, participait à un programme d’immersion anglaise, à Nelson, en Colombie-Britannique.

«C’est vraiment une fatalité. Elle était très très contente de venir faire ce programme-là. (...) C’est vraiment un coup du sort cruel qui est arrivé».

Étudiante en science humaine au Cégep Garneau, à Québec, elle souhaitait poursuivre ses études en psychologie à l’université.

«C’était vraiment un rayon de soleil. Je ne connais personne qui n’aimait pas Jasmine. C’était une jeune fille brillante. C’était quelqu’un avec un cœur immense», raconte son père.

Léger baume pour ses parents, le souhait de la jeune femme, qui désirait offrir ses organes pour sauver des vies, a été respecté.

«C’était vraiment une bonne personne et elle va nous manquer à jamais», dit M. Beausoleil.