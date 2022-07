Fusillade dans le stationnement d'un McDonald's: deux policiers de Lévis blanchis

Deux policiers du Service de police de la ville de Lévis (SPVL) ont été blanchis par le Comité de déontologie policière à la suite d’une fusillade survenue le 28 mars 2013, à Québec.

Les sergents-détectives Michaël Anctil et David Patry étaient cités pour avoir manqué de jugement et de discernement et pour avoir mis en péril la sécurité des citoyens en procédant à l’arrestation des suspects.

Ils avaient ouvert le feu lors d’une intervention dans une affaire de trafic de stupéfiants, alors qu’ils se trouvaient dans le stationnement du restaurant McDonald’s à l’intersection de la rue Bouvier et du boulevard Pierre-Bertrand, à Québec.

11 coups de feu au total avaient été tirés par les deux agents, blessant les deux suspects qui tentaient de prendre la fuite.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Près de 10 ans plus tard, le Comité de déontologie policière conclut que des fautes ont pu être commises lors de l’intervention, mais que les policiers Anctil et Patry n’ont pas commis d’actes dérogatoires.

Les suspects, Maxime Lemay et Philippe St-Antoine, avaient quant à eux été jugés et condamnés pour trafic de stupéfiants.