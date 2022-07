Gaspé: victoire de citoyens contre le ministère des Transports

Des citoyens de Gaspé viennent de remporter un recours collectif contre le ministère des Transports (MTQ) qui se voit maintenant forcé de les dédommager pour des inondations causées par une route problématique et de réparer la route en question.

Quelque 246 millimètres de pluie tombent sur Gaspé du 13 au 15 décembre 2010. Le boulevard York Ouest reliant les quartiers Sunny Bank et Wakeham, dans l’ouest de la ville, freine alors l’écoulement de la rivière York, ce qui provoque un refoulement et fait sortir la rivière de son lit en amont. Plusieurs dizaines de résidences de Sunny Bank sont alors endommagées par des inondations.

Dans la décision rendue le 29 juin, le juge Pierre C. Bellavance, de la Cour supérieure du Québec, écrit que «le MTQ a reconnu que c’est l’activité propre de la route qui a eu pour effet de faire monter le niveau de l’eau en amont de la route lorsque la rivière est sortie de son lit à Sunny Bank en 2010».

La problématique à cet endroit n’était pas nouvelle. Il y a longtemps, ce lien terrestre était un chemin au fil de l’eau et, lors de débordements, la rivière l’inondait tout simplement. En 1952, le chemin a été rehaussé de 1,5 mètre, mais par la suite il est noté que cette modification ne bloque que partiellement l’écoulement de la rivière sur la chaussée. Puis, en 1977, la route est à nouveau rehaussée, cette fois de deux mètres.

Le juge souligne dans sa décision qu’après les travaux de 1977, plusieurs lettres de citoyens ont été acheminées au MTQ pour signaler que les débordements de la rivière se produisaient plus fréquemment. Il est question d’au moins 10 débordements. Il a ainsi rejeté l’idée que les pluies de décembre 2010 constituaient un cas de force majeure, tel qu’évoqué par le ministère.

Le juge Bellavance ordonne donc au MTQ d’effectuer les corrections nécessaires d’ici six ans afin d’éviter de nouveaux débordements, même si le ministère s’était déjà engagé devant lui à investir quelque 8 millions $ à cet effet.

Quant au dédommagement qui sera accordé aux propriétaires des 99 bâtiments touchés lors des inondations de 2010, il aura lieu lors d’une étape ultérieure.

Au dépôt de l’action collective en 2013 – qui avait été autorisée en 2015 -, une somme d’au moins 3 millions $ au total avait été évoquée, mais l’avocate des plaignants, Me Marie-Anaïs Sauvé, n’a pas été en mesure, mardi, de confirmer ce montant.

«Bien que le juge se soit prononcé sur des catégories de troubles et inconvénients, les dommages n’étaient pas les mêmes pour toutes ces personnes. Le juge a fixé un montant, mais on ne sait pas combien de personnes se trouvent dans ces catégories. Pour les dommages matériels, on devra voir suite aux réclamations que les membres feront éventuellement», nous a-t-elle expliqué.

Le MTQ a jusqu’à la fin juillet pour en appeler de la décision. Au moment d’écrire ces lignes, le ministère n’avait pas encore répondu à notre demande de commentaires.