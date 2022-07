«J’ai caché mon fils dans une benne à ordures», dit un témoin de la fusillade de Chicago

La fusillade de Highland Park en banlieue de Chicago laisse dans le deuil plusieurs familles, en plus de souvenirs douloureux pour ceux qui assistaient à la parade virée au cauchemar.

«Je croyais que la Marine faisait un salut à l’aide de mitraillettes, mais lorsque j’ai vu des gens courir, j’ai pris mon garçon dans mes bras pour courir aussi», explique Alexander, un homme qui a assisté à l’horreur de la fusillade.

Il a tenté de briser la vitre d’un commerce pour s’y réfugier avec son enfant, mais en vain : la vitrine n’a pas cédé.

«Nous avons couru pour aller derrière un bâtiment et j’ai mis mon fils dans une benne à ordure», a expliqué Alexander. Son fils, accompagné de son chien, est resté caché avec une autre personne fuyant les tirs.

«Je les ai laissés avec quelqu’un pour aller retrouver mon cellulaire et ma famille, puisqu’eux aussi s’étaient enfuis. Et c’était horrible, a-t-il dit. Il y avait quelques personnes touchées par les tirs sur le sol et un petit garçon dans les bras d’un policier. C’était la pire expérience : je ne faisais que penser à mon fils et je ne peux m’imaginer ce que la famille vit».

Amarani Garcia, une résidente de Highland Park, avoue qu’elle ne se sent plus chez elle dans cette Ville de 30 000 personnes.

Elle dit avoir entendu des gens crier. «C’était vraiment traumatisant. J’étais terrifiée. J’ai caché ma fille [...]. C’est comme si nous n’étions plus en sécurité» a confié la mère à une station dlocale.

«Tireur! Tireur!»

«Je me suis approchée, et j’ai entendu ‘’tireur! Tireur!’’. J’ai commencé à courir dans la direction opposée», a dit Lindsey Apple, une jeune fille présente à la parade, en entrevue pour CNN.

La semaine dernière, au même endroit, Lindsey participait à une marche pour dénoncer la violence armée aux États-Unis.

La famille de Lindsey, dont des cousins, des grands-parents, des oncles et des tantes assistaient aussi à la parade du 4e juillet, mais aucun d’eux ne fait partie des victimes.

Le suspect de l’attentat, un homme de 22 ans nommé Robert «Bobby» E Crimo, aurait fait six morts et 26 blessés.