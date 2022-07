La marge de crédit du CISSS de la Côte-Nord atteint 125 M$

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) fonctionne plus que jamais à crédit. La marge de crédit de l’institution a augmenté de 600% depuis 2016-2017, passant à 126 millions de dollars.

Offerte par une institution bancaire, la marge de crédit du CISSS de la Côte-Nord assure le maintien des services quand les liquidités manquent.

«Quand le compte est à zéro, il faut continuer de payer nos ressources», précise le directeur des ressources financières, Jean-Philippe Comtois.

Depuis 2016-2017, la marge de crédit a connu une croissance considérable.

Une marge de crédit alourdie par la main-d’œuvre indépendante

Les contrats avec des entreprises privées fournissant de la main-d'œuvre indépendante constituent la cause principale de l’augmentation des déficits.

Cette main-d'œuvre coûte 2 à 3 fois le prix des employés du réseau de la santé, selon le directeur des ressources financières du CISSS de la Côte-Nord, qui y voit «une fuite» d’argent public vers le privé.

«Évidemment, les compagnies privées sont là pour faire des bénéfices. Dans les deux à trois fois le tarif, il y a une zone de profits qui vient de nos budgets qui va dans les bénéfices des compagnies privées».

Le CISSS inquiet de voir la marge de crédit se creuser davantage

Les emprunts que contracte le CISSS de la Côte-Nord sont endossés par le gouvernement du Québec, ce qui rassure les prêteurs, selon Jean-Philippe Comtois.

«Actuellement, les prêteurs sont confortables quand on a une institution comme le gouvernement pour nous supporter. Donc on a peu d’inquiétudes à cet égard. Mais on a une inquiétude à voir accroître le déficit et la marge de crédit. On va travailler avec le ministère pour trouver des solutions pour nous permettre de rembourser cette marge», dit-il.

Dans un courriel, une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux a rappelé que les établissements de santé «ont la responsabilité d’effectuer une saine gestion de leur budget ».

Cela implique la production d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui ne compromet pas la qualité et l’accessibilité des soins de santé et des services sociaux, ajoute Marie-Claude Lacasse.

«Le MSSS appuie le CISSS dans la concrétisation de ses efforts visant l’atteinte de l’équilibre budgétaire et le CISSS pourra compter sur le soutien du MSSS», conclut-elle.