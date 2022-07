L’élite du paracyclisme à Québec en août

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde de paracyclisme sera présentée à Québec cet été.

«Très content que ce soit à Québec. Très content que ce soit du paracyclisme. Les gens des fois regardent ça un peu de loin et ils ne s’aperçoivent pas à quel point ce sont des athlètes extraordinaires», se réjouit le maire de Québec, Bruno Marchand.

Les rues de Charlesbourg accueilleront la troisième et dernière coupe du monde de paracyclisme de 2022. Plus de 300 athlètes de différents pays s’affronteront lors des épreuves du contre-la-montre, de la course à relais en équipe et de la course sur route.

«En plus c’est à Charlesbourg, donc c’est la ville qui rayonne dans toutes ses splendeurs, dans tous ses arrondissements», dit M. Marchand.

Pour la championne canadienne en titre, Marie-Ève Croteau, il s’agit de la compétition parfaite.

«Compétitionner au Canada c’est quelque chose déjà, la famille peut venir nous voir. Mais là, dans ma ville natale, dans mon petit patelin, c’est quelque chose de merveilleux. C’est un rêve qui se réalise honnêtement».

L’athlète de Québec entend bien profiter de l’avantage que cela pourrait lui procurer.

«C’est comme au hockey, la foule devient un septième joueur. Oui, il y a une pression, mais c’est une belle pression», explique Mme Croteau.

L’événement se tiendra du 4 au 7 août prochain.