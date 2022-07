L'Espace Centro de Sherbrooke prend vie

Le visage de la rue Wellington Sud à Sherbrooke est en pleine transformation. Au cœur de la revitalisation de ce secteur se trouve l'Espace Centro, ces deux tours qui ont été construites sur le terrain de l'ancien Hôtel Wellington.

Les premiers locataires sont maintenant installés dans leur appartement et TVA Nouvelles a visité l'immeuble.

Maurice Pageau vient d’emménager dans son logement au septième étage de l’édifice MW de l’Espace Centro. «C’est merveilleux. Rien que pour la vue qu’on a sur le centre-ville et l’Est de la ville, ça vaut la peine!», a raconté le Sherbrookois.

Sur les 64 logements de l’immeuble, trois sont toujours disponibles. Louer un quatre et demi ici coûte 1525 $ par mois. «On visait d’abord les jeunes professionnels, mais on se rend compte que c’est vraiment diversifié, a mentionné la directrice marketing et communication du Groupe Custeau, Marie-Claude Michaud. Il y a des étudiants, des travailleurs et des retraités qui ont décidé de venir ou revenir vivre au centre-ville.»

Les espaces commerciaux et les bureaux sont aussi livrés aux locataires. «On a Faro, Ubisoft et la firme d’ingénierie EXP par exemple qui vont s’implanter ici. Nous on a livré la base du bâtiment, chacun des locataires a maintenant la responsabilité d’aménager l’espace comme il le désire. On croit que l’immeuble sera complètement occupé vers la fin de l’année 2023», a poursuivi Mme Michaud.

L'autre tour, celle qu'on appelle le QG, est entièrement louée par des organismes municipaux et paramunicipaux. Elle a été livrée à la Ville de Sherbrooke en février dernier.