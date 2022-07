L'ex-journaliste Pascale Déry à la CAQ

L'ex-journaliste et politicienne aux allégeances conservatrice et fédéraliste Pascale Déry sera candidate pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Repentigny.

Après les candidatures de l’ex-péquiste Bernard Drainville et de l’ex-bloquiste Caroline Saint-Hilaire, le gouvernement de la CAQ se tourne vers l’aile conservatrice canadienne afin de garnir ses troupes pour les élections du 3 octobre prochain.

Le premier ministre François Legault a présenté l’ex-chef d’antenne LCN, Pascale Déry, ce matin dans la circonscription de Repentigny. Elle succède à Lise Lavallée qui a annoncé son départ de la vie politique au même moment.

Passé conservateur

Avant de faire le saut en 2015 sur la scène fédérale, en se portant candidate pour le Parti conservateur de Stephen Harper dans le comté de Drummond où elle avait terminé quatrième, Mme Déry avait été journaliste pour le réseau TVA durant 15 ans.

«Ce qui est important, c’est qu’on est un parti nationaliste. On défend la langue française, les valeurs et la culture québécoise à l’intérieur du Canada», a signalé le premier ministre François Legault, notant le talent de communicatrice de sa nouvelle candidate. «C’est une excellente communicatrice, en politique il faut vendre nos idées.»

Langue française

Depuis 2020, Mme Déry était directrice des relations médiatiques pour le Québec et l'est du pays pour Air Canada. Elle était au côté du PDG Michael Rousseau, lorsque ce dernier a dû se défendre d’être unilingue anglophone tout en vivant à Montréal depuis plusieurs années.

«Si je suis là devant vous aujourd’hui, c’est que je partage vraiment les valeurs de la CAQ et ça inclut sans équivoque la défense et la protection de la langue française. J’adhère non seulement à la Loi 96, mais j’adhère à la vision de la CAQ et la vision de M. Legault», a-t-elle affirmé, refusant de répondre aux questions à ce sujet.

Avant son passage chez Air Canada, Mme Déry a également travaillé au département des communications de l’Institut économique de Montréal.