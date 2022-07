RTC: vers un rabais de 33% pour les personnes à faible revenu

À partir du premier trimestre de 2023, les personnes à faible revenu devraient bénéficier d’un rabais de 33% pour emprunter les bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC). La «tarification sociale» coûtera 1 million $ par année au transporteur.

Promise en campagne électorale par Québec forte et fière (QFF), cette forme de tarification a été annoncée mardi matin par Maude Mercier Larouche, présidente du RTC, en point de presse.

La diminution de 33% par rapport au tarif régulier est la même dont bénéficient actuellement les étudiants et les personnes aînées (61,30$ au lieu de 91,95$ pour un laissez-passer mensuel).

On n’exclut pas que la tarification sociale puisse s’appliquer à d’autres titres de transport, comme les billets individuels. Le rabais de 33% est une première étape et il est appelé «à évoluer dans le temps», a soutenu Mme Mercier Larouche.

Le RTC estime que 2500 usagers du transport en commun pourraient bénéficier de cette mesure. À Québec, quelque 21 000 personnes vivent sous le seuil de faible revenu mesuré par le panier d’épicerie. Pour une personne vivant seule, ce seuil correspond à un revenu annuel de 22 000$ environ.

Pas de bureaucratie

Dans la foulée, le RTC a également annoncé la création de deux comités (le premier interne à la Ville et le second externe formé de divers organismes du milieu associatif) «en vue de bien définir les barèmes que prendra la tarification et sa mise en application».

Ces comités devront notamment se pencher sur la façon concrète de définir la clientèle visée par la mesure. «On ne veut pas de lourdeur bureaucratique qui viendrait miner les bénéficiaires dans leurs démarches, a mentionné Maude Mercier Larouche. Ça fait partie de nos priorités pour combattre les inégalités sociales.»

David Lesage, économiste à la Ville de Québec, a ajouté ceci : «On veut que ce soit le plus simple possible».

Présents à l’hôtel de Ville de Québec, plusieurs représentants d’organismes du milieu ont affirmé que l’annonce de mardi est «un pas dans la bonne direction». Ils ont toutefois indiqué leur préférence pour un rabais de 50% plutôt que de 33%. Ils ont également insisté sur l’importance de ne pas «stigmatiser» les personnes à faible revenu au moment de l’achat des laissez-passer à prix réduit.