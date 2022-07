S’entraîner avant de dormir, une bonne idée?

Les séances d’entraînement intenses avant le coucher ne procurent pas nécessairement un sommeil réparateur, a révélé une récente étude de l’Université Concordia.

Ainsi, selon l’étude menée par Emmanuel Frimpong, chercheur postdoctoral au Laboratoire Sommeil, Cognition et Neuroimagerie, et Melodee Mograss, neuropsychologue cognitive et chercheure au Laboratoire du sommeil PERFORM, un entraînement intensif ne favorise pas le sommeil s’il est exécuté moins de deux heures avant le coucher.

Le contraire est cependant observé s’il est exécuté deux heures ou plus avant de sombrer dans les bras de Morphée.

«Sur la base de notre analyse, pour les adultes en bonne santé, jeunes et d’âge moyen, sans antécédents de troubles du sommeil, les exercices effectués le soir devraient être réalisés en début de soirée si possible», a conclu M. Frimpong. Ce dernier a ajouté, par contre, qu’un horaire d’exercice régulier doit être établi afin de ne pas perturber le sommeil.

«Enfin, il convient également d’adopter des stratégies d’hygiène du sommeil, comme prendre une douche entre la fin de la séance d’exercice et l’heure du coucher et éviter les repas lourds ou de boire beaucoup d’eau avant d’aller dormir», a-t-il également précisé.

15 études précédentes

Alors que les résultats semblaient mitigés sur le sujet, les chercheurs de l’Université Concordia ont choisi d’analyser 15 études pour arriver à leur conclusion.

«Certains résultats varient en fonction du moment de l’exercice, d’autres dépendent du degré de condition physique des participants ou encore du type d’exercices réalisés», a ainsi expliqué Mme Mograss.

Le but de cette étude était donc d’évaluer l’incidente des entraînements de haute intensité sur le sommeil.

«Les chercheurs ont analysé statistiquement et combiné les données des 15 études pour explorer des variables telles que le moment de l’exercice», peut-on lire dans un communiqué publié mardi.