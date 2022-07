Une planche de surf volante développée au Québec

Une planche de surf autopropulsée et entièrement électrique, en mesure de survoler les flots, est en train d'être mise au point à Shawinigan.

S’il existe des dispositifs nautiques similaires produits en Chine, la planche Defyen est le premier modèle conçu au Québec. Celle-ci est équipée d'une turbine et d'une ailette d'avion sous le niveau de flottaison.

Une fois qu'il s'y est hissé, le surfeur se connecte au niveau de la cheville et prend en main une commande. En se déplaçant et en ajoutant à la vitesse, jusqu'à 28 km/h, il pourra soulever l'appareil de quelques centimètres et voler au ras des flots.

«On met beaucoup de poids à l'avant. Une fois que la planche commence à sortir de l'eau, vous reculez tranquillement sur la planche et la planche prend l'erre d'aller et vous êtes capable de rester en dehors de l'eau tout en gardant la turbine dans l'eau pour ne pas qu'elle prenne d'air. Si vous restez à la hauteur maximale, vous êtes capable de sortir d'environ 24 pouces de l'eau et de garder ça pour une heure ou une heure et demie», a expliqué le concepteur Dylan Lessard, qui travaille pour le sous-traitant en aéronautique Delastek de Shawinigan.

On en est toutefois encore qu'au stade expérimental à partir d'un prototype. La planche volante québécoise ne pourra être commercialisée avant encore un an, après avoir obtenu une homologation de Transports Canada.

Le joujou nautique pourrait se détailler autour de 20 000 $.