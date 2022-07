Violence conjugale: l’ex d'Elisabeth Rioux prend le chemin de la prison

L’ex-conjoint de la femme d’affaires et influenceuse Elisabeth Rioux a écopé ce matin de six mois de prison pour des voies de fait et menaces de mort dans un contexte de violence conjugale.

• À lire aussi: «J’étais en train de me faire démoniser», raconte Elisabeth Rioux

• À lire aussi: Violence conjugale: l'ex d'Élisabeth Rioux plaide coupable

«Une période de détention ferme, on pense que ça envoie un message à la société : la violence conjugale n’est pas tolérée et les tribunaux n’hésiteront pas à répondre en imposant des sentences de détention», a dit la procureure de la Couronne Me Fanny Dubois-Grondin dans le dossier de Bryan McCormick.

Rappelons qu’un exposé conjoint des faits avait été présenté au moment où l’homme de 28 ans avait plaidé coupable, en décembre 2021. Cela a donc évité à Elisabeth Rioux de témoigner lors d’un procès.

Écoutez Alexandre Moranville-Ouellet au micro de Guillaume Lavoie sur QUB radio :

La maman de 25 ans n’était d’ailleurs pas présente ce matin à l’audience au palais de justice de Saint-Jérôme.

Entre 13 à 15 épisodes d’agressivité sont survenus sur une période d’environ un an. Les comportements de McCormick ont commencé quand la femme d’affaires était dans son premier trimestre de grossesse et se sont poursuivis jusqu’en septembre 2020, moment où elle a porté plainte à la police.