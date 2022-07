Des nouvelles encourageantes pour les sinistrés de La Baie

Les cinq familles expropriées à la suite du glissement de terrain à La Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont appris mardi soir qu’elles auront droit à une courte plage horaire pour aller récupérer quelques effets personnels avant que leur résidence soit démolie.

Si la fissure demeure stable, le décompte devrait être lancé d’ici deux à trois semaines.

Lorsque les familles ont appris que leurs résidences devront être démolies, elles ignoraient si elles auraient l’occasion d’y retourner pour y récupérer quelques effets personnels avant la démolition, chose qui sera finalement possible.

Les personnes concernées recevront donc un appel 24 heures à l’avance, puis ensuite une heure avant le moment tant attendu.

Le temps accordé à chacun variera entre 20 et 90 minutes, selon le risque. Les sinistrés pourront être accompagnés du nombre de gens qu’ils souhaitent afin de les aider à rapatrier les souvenirs d’une vie dans un court laps de temps.

La maison de Karine Minier devrait être la première qui sera démolie. Elle sera donc la première à recevoir l’appel pour aller récupérer ses biens. Dans son cas, 30 minutes lui seront accordées.

«Quand j’ai vu que, non seulement, je pourrais y aller, mais que tout le monde aurait du temps, je suis devenue extrêmement émotive. Je suis en train d’organiser une chorégraphie avec chaque personne qui aura son travail, qui fait ça, avant, après, c’est quoi les priorités», a-t-elle expliqué.

Ce sera donc une course contre la montre pour récupérer ce qui figure au sommet de sa liste de priorité. Elle a tout planifié dans sa tête.

«Je vais sortir des livres, c’est sûr! Je veux sortir ma lampe turque que j’ai oubliée. J’ai des tables des Ateliers Bois de Fer de Petit Saguenay qui ne sont plus là, je veux les sortir. Ensuite quelques souvenirs que j’ai oubliés, mes journaux intimes lorsque j’étais petite», songe-t-elle.

Karine tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les gens qui font preuve d’une grande générosité à l’endroit des sinistrés et de l’aide qui leur est offerte et qui fait toute la différence. Elle se dit également très satisfaite de la rencontre et du soutien qu’elle reçoit depuis, de part et d’autre.

«Les ingénieurs ont tellement travaillé fort pour réussir à nous faire aller dans nos maisons 20 et 30 minutes. J’ai un merci du fond du cœur», a-t-elle souligné.

Fonds d’aide pour les sinistrés

Un fonds d’aide vient d’ailleurs d’être créé pour les sinistrés touchés par le glissement de terrain.

À partir de maintenant, les gens peuvent faire des dons au www.ville.saguenay.ca.Les dons seront ensuite redistribués aux sinistrés de façons équitables, selon les critères d’analyse.

Dans le cas où les fonds ne seraient pas remis en totalité aux sinistrés de La Baie, la somme restante sera conservée dans un fonds de réserve qui pourrait servir à de futurs sinistrés de la Ville de Saguenay.

Cette aide financière est possible grâce à la collaboration de la Ville de Saguenay, la Fondation communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean.