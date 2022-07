Des transactions maintenant 100 % sécuritaires

Une toute nouvelle zone de transactions sécurisées a été inaugurée dans le stationnement du Complexe sportif Desjardins, à Dolbeau-Mistassini, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de permettre aux citoyens de vendre ou acheter des objets sous les regards des caméras.

«On a discuté avec le comité de la Sécurité publique sur les différents petits problèmes litigieux qui arrivaient dans des transactions en ligne et les gens de la Sûreté du Québec (SQ) nous disaient qu’ils n’avaient pas de preuve, qu’il n’y avait pas d’endroit où est-ce qu’il pourrait y avoir des preuves flagrantes. C’est de là qu’est venue l’idée d’avoir une zone de rencontre neutre», a expliqué le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

Avec l’augmentation des fraudes et des attaques lors de transactions, la municipalité a voulu innover en devenant la toute première dans ce domaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les vendeurs ou les acheteurs pourront se présenter dans ce petit espace de stationnement, surveillé par des caméras 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour procéder à la transaction.

Et ce n’est pas que les biens matériels puisque les parents dont les enfants sont en garde partagée pourront faire le transfert de l’enfant en toute sécurité sur un terrain neutre.

Le projet lancé par deux ex-cadets de la SQ vise à limiter les crimes commis lors d’échanges.

«Il n’y en avait pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc on s’est dit que ça pourrait être bon de l’amener dans la région. [...] On a discuté avec le maire et on voulait vraiment sécuriser les citoyens de la place», a mentionné une des anciennes cadettes, Sandrine Martin.

Ce concept est connu dans plusieurs autres villes du Québec, mais passe régulièrement sous les radars des citoyens.

Le maire de Dolbeau-Mistassini a assuré que son projet sera mis de l’avant auprès de sa communauté.