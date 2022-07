Domtar fait l’acquisition de Produits forestiers Résolu

L’entreprise Domtar a annoncé, mercredi matin, avoir conclu une entente pour l’acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation Produits forestiers Résolu.

La valeur de l’opération est estimée à environ 2,7 milliards US $.

Produits forestiers Résolu deviendra ainsi une filiale en propriété exclusive de Domtar, filiale de Groupe Papier Excellence, basé en Colombie-Britannique.

L’entreprise continuera d'exercer ses activités sous la même dénomination, a-t-on fait savoir, précisant que l'équipe de direction de Produits forestiers Résolu demeurera en place au siège social de Montréal.

«Compte tenu de la qualité de la main-d'œuvre au sein de Résolu et de Domtar, Montréal deviendra un carrefour important pour les activités nord-américaines du Groupe. En outre, le Groupe prévoit de conserver les sites de production et les niveaux d'emploi de Résolu», a indiqué Groupe Papier Excellence par communiqué.

«Cette opération permettra à Résolu d'accélérer sa croissance en ayant accès à davantage d'outils, de capitaux et d'occasions pour poursuivre ses ambitions», a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu.

«Nous formerons une société diversifiée de produits forestiers, plus solide et plus résiliente, en bonne position pour livrer concurrence à une échelle véritablement mondiale, avec un engagement commun d'être un partenaire commercial de confiance, dédié au développement durable et attentif à ses gens et à ses collectivités», a-t-il ajouté.

«Nous sommes enchantés d'accueillir Résolu et ses employés dans la famille de Papier Excellence. Résolu s'intègre parfaitement à notre stratégie de croissance à long terme. Elle complète nos activités de pâte, de papier et d'emballage existantes et ajoute des capacités dans le bois d'œuvre et le papier tissu. Nous avons été à même de constater que Résolu est fière de son personnel exceptionnel, de ses solides actifs et de sa culture de l'excellence datant de plus de deux cents ans», a pour sa part déclaré Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la stratégie du Groupe Papier Excellence.

Chef de file mondial dans le secteur des produits forestiers, Résolu commerciale ses produits dans plus de 60 pays et exploite quelque 40 installations aux États-Unis et au Canada.