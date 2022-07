EN IMAGES | Elle perd son chien...et le retrouve 8 ans plus tard!

Un chien qui était porté disparu a finalement retrouvé son maître...après huit années de cavale!

Le tout a débuté au début de 2014, lorsque le pitbull de Betsy DeHaan s’est aventuré un peu trop loin du domicile familial de Fort Myers, en Floride.

Quelques heures après la disparition du chien, la famille de Betsy a entamé des recherches pour repérer Harley dans le bois, sans succès.

La famille DeHaan a alors procédé à l’installation d’affiches avec l’inscription «Chiot perdu» dans les rues résidentielles du quartier.

Capture d'écran | CNN

Malgré la micropuce du chien, celle-ci n’a pas suffi pour localiser l’animal aventurier.

Huit ans plus tard, Betsy n’est même plus résidente de la Floride. Elle habite dorénavant au Missouri, signe que l’espoir de retrouver le chien était anéanti.

Cependant, les amis de la famille qui demeurent en Floride ont récemment aperçu un chien qui ressemble à Harley.

L’espoir était présent, puisqu’Angie, l’amie de Betsy, a repéré l’animal à moins de 30 kilomètres au sud de leur domicile initial.

Le chien était dans un mauvais état et avait l’air mal nourri. Angie a aussitôt transporté la bête à l’hôpital vétérinaire de Lac Cypress.

Les responsables des soins vétérinaires du comté de Lee, grâce à sa micropuce, ont pu confirmer que le chien était bel et bien celui de Betsy DeHaan.

Capture d'écran | CNN

La mère a été contactée par l’hôpital vétérinaire. Elle ne croyait pas les informations décrites par la vétérinaire.

«J’ai reçu le message samedi dernier. J’étais sûre que c’était une erreur. En plus, on venait de parler de Harley le matin même. Bref, quand j’ai appris que c’était vrai, je me suis dirigé immédiatement vers ma voiture», affirme Betsy.

Au total, la femme a parcouru plus de 1770 kilomètres pour pouvoir enfin serrer dans ses bras son animal domestique.

«Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!», a exclamé Betsy DeHaan au moment de leur réunification.