Festival des vins de Saguenay: Éduc'alcool appelle à la modération

À quelques heures du lancement de la 15e édition du Festival des vins de Saguenay, Éduc'alcool a tenu à rappeler à la population que la modération a bien meilleur goût.

D’autant plus que les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean consomment de manière plus excessive que le reste de la province, selon un sondage réalisé l'an dernier par la firme CROP, pour le compte d'Éduc'alcool, auprès de 7600 Québécois.

Près de 39 % des Saguenéens et des Jeannois ont affirmé avoir dépassé les limites de consommation d'alcool recommandées au moins une fois par mois, soit 4 % de plus que le reste de la province.

«Ça ne me surprend pas, a réagi un consommateur rencontré à une succursale de la SAQ Dépôt. C'est notre réputation et on l'entretient.»

«Les gens de la région sont des bons vivants qui apprécient les bonnes choses», a ajouté un autre.

Les femmes ne devraient jamais boire plus de deux verres d'alcool par jour et les hommes, trois.

«On prend un petit verre de vin en mangeant tous les jours et un petit apéritif dans l'après-midi donc on ne respecte pas ce qui est suggéré malheureusement, mais on se porte bien et on est de bonne humeur, a avoué un Saguenéen. Je pense que c'est bon pour notre santé mentale. On profite de la vie pendant qu'on est en vie.»

Pour la première fois cette année, Éduc'alcool aura son propre kiosque au Festival des vins de Saguenay qui se déroule du 7 au 9 juillet prochains.

«Il y aura un mixologue de la région qui va vous faire goûter des mocktails, des cocktails sans alcool, a expliqué la directrice générale d'Éduc'alcool, Geneviève Desautels. Il y a plein de façon de se faire plaisir, tout en prenant soin de sa santé.»

Éduc'alcool a rappelé l'importance d'alterner les boissons alcoolisées et celles qui ne le sont pas au cours d'une même soirée pour éviter les lendemains de veille.